Stöger gegen Köln: "Kein Spiel wie jedes andere"

Da ist Gänsehaut vorprogrammiert! Peter Stöger gastiert am Freitagabend (20.30 Uhr) mit seinem neuen Klub Borussia Dortmund in Köln, wo der Wiener über vier Jahre überwiegend erfolgreich tätig war. Stöger führte den Effzeh in die Bundesliga und schaffte die erste Europa-League-Qualifikation seit 25 Jahren.

Unrühmlich endete die längste Trainer-Ära der Vereinsgeschichte. Nach nur drei Punkten aus zwölf Spielen setzten die Kölner den Wiener am 2. Dezember vor die Tür. Böses Blut gibt es keines. Zumindest von Stöger.

"Klar ist das kein Spiel wie jedes andere. Ich war zu lange in Köln, fühle mich zu wohl in Köln", erklärte der BVB-Coach die Bedeutung des Eröffnungsspiels der 22. Runde. "Aber am Ende beschäftige ich mich nur damit, wie wir die Partie angehen, wie wir als Sieger aus Köln zurückkehren. Das würde uns nach den turbulenten Wochen Ruhe geben."

Giftpfeile aus Köln

Kein schlechtes Wort vom 51-Jährigen über den Ex-Arbeitgeber. Das sah von Seiten der Kölner schon anders aus. Vor allem der neue Sportdirektor Armin Veh ließ keine Gelegenheit aus, die Arbeit des Wieners schlechtzumachen.

"Mit Armin Veh hab ich in keiner Form Kontakt gehabt. Ich hab auch keinen Fight von Trainer zu Trainer. Es ist meine persönliche Angelegenheit mit Köln. Da heißt es jetzt, ihnen kein angenehmes Wochenende zu bereiten, weil wir die Punkte einfach brauchen."

Und wie die Fans reagieren, weiß niemand. Viel Zündstoff also für die Rückkehr von Peter Stöger an seine alte Wirkungsstätte.

(wem)