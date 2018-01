Stöger wird in Dortmund mit Held Klopp verglichen

Es war in der Pause des Spiels gegen den FC Bayern München, als Neo-Dortmund-Trainer Peter Stöger seine Spieler bei der Ehre packte. Nach einer katastrophalen Startphase und einer mutlosen ersten Halbzeit rüttelte er seine Spieler wach. Laut "Sportbild" sei das weder laut noch wütend passiert, sondern eher lässig: Endlich als Männer sollen die BVB-Profis in der Allianz Arena auftreten.

Das saß! Es folgte eine ansehnliche zweite Hälfte. Bayern siegte 2:1, aber beinahe hätte Dortmund den Pokal-Hit noch gedreht.

Umfrage Kann Peter Stöger Borussia Dortmund? Ja, er ist der Richtige für diesen Job! 70 % 70 % Nein, der BVB ist eine Nummer zu groß für ihn. 10 % 10 % Das lässt sich unmöglich abschätzen. 20 % 20 % Insgesamt 2170 Teilnehmer

Ansprache Marke "Kloppo"

Solche Ansprachen hatte es in der Dortmund-Kabine zuletzt unter Jürgen Klopp gegeben. Der Liverpool-Coach genießt nach wie vor Heldenstatus beim Ruhrpott-Klub – nicht nur wegen den Erfolgen, auch weil Klopp ein Typ war und die Sprache der Fans sprach.

Jetzt ist Stöger ein Monat Trainer in Dortmund und deutsche Medien orten mehr Parallelen zwischen Stöger und Klopp als den ähnlichen Look mit BVB-Kappe, Brille und Trainingsanzug.

Stöger ist locker, er geht offen auf die Leute zu – und er kehrte auch zum Spielsystem von Jürgen Klopp zurück.

System wie unter Klopp

Klopps 4-2-3-1 war das Erfolgssystem beim BVB. Damit feierte Dortmund zwei Meistertitel, einen Pokalsieg und erreichte das Champions-League-Finale. Nachfolger Thomas Tuchel setzte auf ein 3-4-2-1-System mit mehr Ballbesitz. Peter Bosz war ein Verfechter des 4-3-3 mit extremer Offensive – und scheiterte daran.

Kapitän Schmelzer: "Da ähneln sich Stöger und Klopp"

Stöger wandte sich vom hohen Attackieren ab, er brachte die Sicherheit zurück. So wie in der Ära Klopp.

Die Spieler bestätigen das: "Wir reden viel übers Verteidigen und darüber, nicht mehr so hoch anzugreifen. Ähnlich wie unter Jürgen Klopp: hinten gut stehen und schnell umschalten", verrät Lukas Piszczek.

"Jeder Mannschaftsteil und jeder einzelne Spieler soll wissen, welche Aufgaben er in der Defensive und wie er zu verteidigen hat. Da ähneln sich Jürgen Klopp und Peter Stöger", stellt Kapitän Marcel Schmelzer klar.



Stöger: "Wir arbeiten beide gerne mit Menschen"

Stöger will sich nicht mit Klopp vergleichen: "Jürgen hat hier sieben Jahre lang erfolgreich gearbeitet. Ich bin erst vier Wochen da". Eine Parallele sieht er schon: "Ich glaube, dass wir beide gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Und das sieht man uns beiden an."

Am Sonntag wird es ernst: Dortmund gastiert in Wolfsburg.

(Heute Sport)