Streit der Rapid-Trainer?Jetzt spricht Djuricin

Rapid atmete am Sonntag auf. Nach einem verkorksten Saisonstart verschaffte der Hinspiel-Sieg im Europa-League-Play-off gegen Steaua Bukarest (3:1) und der Liga-Sieg gegen Innsbruck (2:1) der Mannschaft etwas Luft - vor allem dem Trainerteam.

Umfrage Ist Goran Djuricin der richtige Trainer für Rapid? Ja, Rapid steht jetzt besser da, als zu seinem Amtsantritt.

Nein, Rapid ist Djuricin eine Nummer zu groß.

Abwarten, Djuricin braucht Zeit bei Rapid.

Ich weiß es nicht.

Goran Djuricin war zuletzt stark in die Kritik geraten, sowohl medial als auch bei den eigenen Fans. Gegen Steaua skandierten die Rapid-Anhänger "GOGO RAUS". Im Block West wurde ein entsprechender Banner gezeigt.

Zudem soll es interne Querelen im Trainerteam geben. Streit mit Co-Trainer Thomas Hickersberger und Fitness-Trainer Toni Beretzki? Davon will Djuricin nichts wissen. Im "Kurier" widersprach er vehement: "Ich wollte Hicke unbedingt zurückholen. Unser Austausch kann in der Emotion auch mal lauter werden, aber immer mit Respekt und ohne Streit." Hickersberger kehrte nach einem Engagement in Altach unter Djuricin nach Wien zurück.

"Toni ist für das Fitness-Konzept im gesamten Verein zuständig", nimmt Djuricin den Fitness-Guru in Schutz, weil dieser zuletzt nicht bei den Spielern war. Er war außerdem wegen einer Dienstreise für Ernährungspartner Herbalife in Los Angeles in Übersee.

Schlusswort: "Ich bin mit unserem Staff wirklich zufrieden."

(Heute Sport)