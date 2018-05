Streit um Villa! Bayerns Boateng muss vor Gericht

Die Immobilien-Suche ist speziell in Deutschland nicht einfach. Die Nachfrage ist groß, das Angebot eher gering, die Preise hoch. Diese Erfahrung machte auch Bayern-Star Jerome Boateng. Er nahm beim Erwerb einer Luxus-Villa in München daher die Hilfe eines Maklers in Anspruch. Doch nun kam es zum Streit, wegen dem Boateng am Dienstag sogar persönlich vor Gericht aussagen muss.

Worum geht es? Boateng wollte eine Immobilie im Stadtteil Grünwald erwerben. Dabei nahm er die Hilfe von Immobilienmakler Alexander von Barkenstein in Anspruch. Die beiden kennen sich, weil ihre Kinder in den gleichen Kindergarten gingen. Mit Hilfe des Maklers wurde der Preis auf sieben Millionen Euro heruntergehandelt.

So weit, so gut. Aber nach dem Deal kam es zum Streit. Boateng hatte die Aktion als Freundschaftsdienst seines Bekannten betrachtet. Von Barkenstein aber stellte ihm eine Rechnung von 250.000 Euro aus. Boateng verweigerte die Zahlung – trotz richterlicher Anordnung.

Konkret legte er Berufung gegen diese Anordnung ein. Der Fall ging an das Oberlandesgericht. Dort will man die Angelegenheit jetzt genau prüfen. Am Dienstag kommt es zum Prozess – und Boateng muss persönlich erscheinen. Für seinen Anwalt ist die Sache klar: "Er hat seinem Freund schlichtweg vertraut", heißt es.

