Studie: Rapid schafft 688 Arbeitsplätze in Wien

Egal ob Sieg oder Niederlage, Euphorie-Welle oder Krise – Rapid ist in Wien nach Wetter-Sudern wohl Gesprächsthema Nummer eins.

"SportsEconAustria" verrät nun mittels einer Studie, dass der Großklub auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Bundeshauptstadt ist. Im September sollen die detaillierten Ergebnisse veröffentlicht werden.

Erste Auszüge gaben die Studienautoren schon jetzt bekannt.

Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete Rapid demnach eine Bruttowertschöpfung für die Stadt Wien in Höhe von 47,7 Millionen Euro. 688 Arbeitsplätze seien in Wien unmittelbar mit Rapid und seinen Fans verknüpft. Im Vorjahr seien 20,15 Millionen Euro an Steuern direkt oder indirekt über Rapid ans Finanzamt gelangt.

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)