Stürmer gesucht! Rapid bekommt Prevljak nicht

Am Sonntag trifft Rapid auf Mattersburg und Goalgetter Smail Prevljak. Geht es nach den Grün-Weißen, soll der Stürmer in der kommenden Saison in Hütteldorf knipsen. Rapid kassierte aber eine herbe Abfuhr von Besitzer Red Bull Salzburg.

Der 22-jährige Striker ist nur an Mattersburg ausgeliehen, Red Bull will den Bosnier aber auf keinen Fall verkaufen. "Smail ist ein sehr interessanter Spieler", bestätigte Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel im Kurier.

Nachfolger für Joelinton gesucht

Weil Joelinton nicht gehalten werden kann und nach Hoffenheim zurück muss, läuft die Stürmersuche auf Hochtouren. Bereits bei Liefering-Stürmer Alex Schmidt ist Rapid beim Getränkehersteller abgeblitzt, auch eine Stufe höher hat man wohl keine Chance.

Erste Gespräche haben bereits stattgefunden, allerdings wurde man sich nicht einig. Salzburg will abwarten, was im Sommer passiert, frühestens Ende August wäre man möglicherweise bereit über einen Abgang zu diskutieren. Darauf kann Rapid aber nicht warten, die neue Saison soll auch mit einem neuen Goalgetter gestartet werden.

