Stürmt Ex-Rapidler bald für die Wiener Austria?

Die Wiener Austria muss im Sommer den Kader stark umbauen. Die Veilchen verlieren Leistungsträger wie Raphael Holzhauser und Felipe Pires, für Austria-Vorstand Markus Kraetschmer "eine Chance."

Neben Florian Jamnig von Wacker Innsbruck soll auch ein Ex-Rapidler auf dem violetten Wunschzettel stehen. Nach seinem Aufstieg zu den Profis wurde Lukas Grozurek bei Rapid nie wirklich glücklich und wanderte zur Admira ab.

Torgefahr aus der Südstadt



Dort blühte der Außenstürmer auf und etablierte sich als universelle Offensivwaffe. Das ruft natürlich auch Austria-Sportdirektor Franz Wohlfahrt auf den Plan. Der 50-Jährige ist fieberhaft auf der Suche nach Verstärkungen.

In der aktuellen Saison hat der 26-Jährige in 31 Einsätzen sieben Treffer aufgelegt und zehn Tore selbst gemacht. Nun könnte er bald in Wien-Favoriten aufgeigen.



(Heute Sport)