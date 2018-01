Sturm Burglind: Trainer von Stuttgart fast getötet

Das neue Jahr beginnt für Paco Vaz mit einem gewaltigen Schock. Der Trainer der Stuttgarter Kickers stellte vor dem Traininsgauftakt sein Auto vor der Geschäftsstelle ab. Das wäre beinahe die letzte Handlung seines Lebens gewesen. Schuld an der Beinahe-Katastrophe ist das Sturmtief Burglind, das gerade über Europa tobt.

Baum auf Auto



Was war passiert? Der starke Wind entwurzelte einen Baum. Der stürzte genau auf den Parkplatz des Cheftrainers, der erst wenige Sekunden zuvor ausgestiegen und in das Gebäude gegangen war. Das Auto wurde unter der tonnenschweren Last vollständig zerstört, Vaz kam mit dem Schrecken davon.

Großer Schock



Der Trainer parkte seinen Wagen zum ersten Mal an genau dieser Stelle. "Ich bin doch erst seit Weihnachten Cheftrainer", meinte er. Der Schock saß tief, wie Sportdirektor Martin Braun berichtet: "Ich traf wenig später am Klubgelände ein und wunderte mich, dass unser Trainer so nachdenklich da saß. Doch auf den Sport hatte das Horror-Wetter keinen Einfluss: Pünktlich um zehn Uhr versammelte der Coach seine Kicker auf dem Kunstrasen-Platz – trainiert wurde trotz der "Sturm-Attacke".

