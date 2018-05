Sturm-Coach Heiko Vogel hat Wettschuld eingelöst

Bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen den LASK erlebten die Journalisten am Freitag die Wetteinlösung von Sturm-Trainer Heiko Vogel. Der Cupsieger-Coach trat mit schwarz gefärbten Haaren aufs Podium.

Der Deutsche hatte angekündigt, seine Haare zu färben, wenn die Grazer den Cup-Titel holen. Und er hielt Wort. Trotz Protesten seiner Frau, die mittlerweile Gefallen an der Haarpracht gefunden haben soll: "Es gab überraschend positives Feedback. Angeblich sehe ich jünger aus", lachte Vogel.

"Es fühlt sich an, als ob ich mehr Haare hätte. Aber ich weiß, dass es nicht so ist, also hält sich meine Freude in Grenzen", so der Erfolgscoach, der vorerst schwarzhaarig bleibt. "Bis es rausgewachsen ist."

Sturm ist Cup-Sieger

(Heute Sport)