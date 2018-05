Sturm ärgert Salzburg mit geschmacklosem Plakat

Red Bull Salzburg steht seit Sonntag als rot-weiß-roter Fußball-Meister fest – zum fünften Mal hintereinander. Das gelang zuvor keiner anderen Mannschaft. Ein 4:1-Heimsieg gegen Verfolger Sturm brachte drei Runden vor Schluss die endgültige Entscheidung.

Der Jubel über den Titel löste auch die Enttäuschung über das bittere Europa-League-Aus gegen Marseille ab. Zur Erinnerung: Salzburg holte vergangenen Donnerstag ein 0:2 aus dem Hinspiel auf. Erst ein Tor nach einem Eckball, der keiner war, machte den Final-Traum in der 116. Minute zunichte.

Genau diese Szene thematisierte am Sonntag ein Transparent der Sturm-Fans. "Le Dieu du foot vous niquer toujours", stand in der "Bullen"-Arena auf einem Plakat geschrieben. Übersetzt heißt das so viel wie: "Der Fußball-Gott wird euch immer f....n".

(red)