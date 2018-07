Sturm ist "Ansammlung mittelmäßiger Fußballer"

Ajax Amsterdam steht vor dem Einzug in die dritte Runde der Champions-League-Qualifikation. Der niederländische Spitzenklub setzte sich am Mittwoch in der ausverkauften Ajax-Arena gegen Sturm Graz mit 2:0 durch.

Die Leistung des österreichischen Cupsiegers sorgte bei der niederländischen Presse nicht für Begeisterung. De Telegraaf sprach den Steirern sogar das Fußballkönnen ab. "Während auf der UEFA-Liste der größten europäischen Talente die Ajax-Spieler Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong und David Neres stehen, ist Sturm Graz eine Ansammlung mittelmäßiger Fußballer."

Die Leistung der Amsterdamer wurde vom Blatt bejubelt. "Die Mannschaft von Erik ten Hag war Sturm Graz überlegen und hielt die im Europacup so wichtige Null. Ajax hat eine solide Grundlage geschaffen, um die dritte Qualifikationsrunde zu erreichen."

Ganz im Gegensatz dazu stieg der Ajax-Coach auf die Euphoriebremse, weiß um die Gefährlichkeit des Ergebnisses. "Wir haben noch ein Spiel vor uns. Es bleibt spannend, dieser Gegner gibt nie auf."

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)