Sturm erzittert 3:2 bei Wacker, Salzburg im Glück

Sturm Graz hat sich bei Wacker Innsbruck einen 3:2-Auswärtssieg erzittert. Dabei lagen die Steirer schon 3:0 in Führung Meister Red Bull Salzburg feierte einen glücklichen 2:0-Sieg in Mattersburg, beide Tore fielen erst in der Nachspielzeit.

Schon in der 21. Minute ließ die Wacker-Verteidigung Lukas Grozurek nach einem Eckball völlig alleine, der Ex-Admiraner netzte zum 1:0 ein. Markus Pink (57.) und ein weiteres Mal Grozurek (60.) sorgten für klare Verhältnisse am Tivoli. Doch der Aufsteiger ließ nicht locker und kämpfte sich in die Partie zurück. Martin Harrer traf im Doppelpack (77. und 84.), für einen Punkt reichte es aber nicht mehr.

Meister Salzburg mühte sich in Mattersburg. Die Burgenländer scheiterten gleich zwei Mal am Aluminium, Salzburg verzweifelte immer wieder an SVM-Goalie Markus Kuster. In der Nachspielzeit setzten sich die Bullen aber durch. Ein Weitschuss von Andre Ramalho hüpfte von der linken auf die rechte Stange und dann zum 1:0 ins Tor. Munas Dabbur legte noch das 2:0 nach.

(Heute Sport)