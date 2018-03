TV-Experte Mourinho casht mehr als Superstar Messi

Diesen Ferienjob wollen alle haben! Manchester-United-Coach Jose Mourinho ist während der Fußball-WM im Sommer für den russischen Fernsehsender RT als Experte im Einsatz. Ganze vier Tage steht der Portugiese im Sommer vor der Kamera. Dafür wird er fürstlich entlohnt.

Mega-Gage



Konkret zahl RT dem Starcoach ein Gehalt von 1,9 Millionen Euro. Das sind 450.000 Euro am Tag. Damit verdient Mourinho mehr als Argentinien-Superstar Lionel Messi, der beim FC Barcelona täglich 110.000 Euro einstreicht.

Mourinho happy



Interessant: RT hat bei der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) keine Übertragungsrechte für Livespiele. Der Sender muss sich mit Hintergrundberichten, Highlights und Live-Kommentaren begnügen. Mourinho stört das nicht: "Ich bin sehr glücklich und freue mich, die WM im Sommer in Russland besuchen zu können und die Zuschauer an meinem Blick auf die Spiele teilhaben zu lassen."

