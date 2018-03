TV-Rechte: ORF zeigt GAK statt Champions League

Beim ORF stehen vor allem in der Sportberichterstattung große Veränderungen bevor. Keine Champions League, keine Bundesliga, auch die Formel 1 wackelt. Lediglich die Ski-Rennen sind gesichert. Am Küniglberg will man sich neu ausrichten.

Umfrage Wer ist der nervigste Sport-Reporter? Rainer Pariasek

Oliver Polzer

Michael Roscher

Peter Hackmair

Armin Assinger

Alexandra Meissnitzer

Thomas Sykora

Ernst Hausleitner

Thomas König

Ab nächster Saison gehören die Bundesliga-Rechte Sky, kein einziges Live-Spiel wird mehr im ORF laufen. "Wir haben mitgeboten. Bei den Live-Spielen wurde uns mitgeteilt, dass wir nicht zum Zug kommen. Bei den Highlights bin ich vorsichtig optimistisch, aber da sind wir noch nicht dort, wo es beendet ist", sagt Sportchef Hans Peter Trost bei KroneTV.

Trotzdem soll das Thema Live-Fußball nicht ganz abgehakt sein. Der ORF will sich in der Landsliga breit machen. "Wir machen jetzt zum Beispiel wieder drei regionale Fußballspiele, vierte Landesliga, den Kampf um den Titel, wo sich der GAK vor dem Aufstieg befindet, Austria Salzburg und dann haben wir noch in Vorarlberg ein Spiel in Planung", erklärt Trost.

ÖFB-Team und Cup bleibt

Immerhin bleibt dem ORF noch das Nationalteam und der ÖFB-Cup: "Da haben wir die Nationalmannschaft der Herren die nächsten vier Jahre, wir werden sie auch von den Damen haben. Wir haben den Uniqa-Cup, wir werden neben den Spielen in der Nations League, welche die Nationalmannschaft betrifft, auch zehn Top-Spiele anderer Nationen auswählen können."

Die Formel 1 ist noch bis 2020 im ORF-Programm zu sehen, hier überlegt der ORF nun doch weiterhin um die Rechte mitzubieten. Der Sport-Fokus soll aber generell auf den Ski-Rennen liegen: "Wir haben ja erst zuletzt den Vertrag mit dem ÖSV abgeschlossen, wir haben noch bis ins Jahr 2021 alle wesentlichen Ski-Rechte, wir haben auch die Ski- und Nordischen Weltmeisterschaften", so Trost.



(Heute Sport)