Teamchef Franco Foda ist Fan von Andreas Gabalier

Wie tickt der neue Teamchef des Österreichischen Nationalteams! Franco Foda gewährt private Einblicke und spricht über seine musikalischen Vorlieben. Der 51-Jährige ist ein Fan von Andreas Gabalier. In dem Musiker sieht er auch eine Vorbild-Funktion für seine Schützlinge im ÖFB-Team.

Gabalier-Fan



"Ich habe ihn bewundert, wie er trotz schwieriger Phasen an sich geglaubt und hart gearbeitet hat. Denn der Erfolg, den er jetzt hat, der kommt nicht von irgendwo daher. Dafür musst du etwas tun", meint Foda im "Kurier". Er glaubt, dass auch die Team-Kicker etwas vom Musiker mitnehmen können: "Das sind Attribute, die ich auch von meinen Spielern einfordere."

Attraktive Tests



Die erste Bewährungsprobe für Rot-weiß-rot heißt Slowenien, das Testspiel ist allerdings noch gut zwei Monate entfernt – am 23. März wird in Klagenfurt gespielt. Vier Tage später steht der Test gegen Luxemburg auf dem Programm. Dann warten zwei Kracher: Am 30. Mai gastiert WM-Gastgeber Russland in Klagenfurt. Weltmeister Deutschland tritt am 2. Juni zum Freundschaftsspiel an.

(heute.at)