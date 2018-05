Teamchef Mancini: Buffon will noch für Italien spielen

Eine Ära geht zu Ende. Gianluigi Buffon hat sein letztes Spiel im Juve-Dress absolviert. Beim Abschied im Allianz Stadium blieb am vergangenen Wochenende kein Auge trocken. Sogar die Gegner applaudierten. Zahlreiche Legenden aus Italien und dem Ausland zollten ihm mit Glückwünschen via Social Media ihren Respekt.

Aufreger 1: PSG oder Liverpool?



Karriereende? Nein danke! Buffon will seine Handschuhe noch nicht an den Nagel hängen. Der 40-Jährige soll lukrative Angebote von Top-Klubs vorliegen haben.

Die prominentesten davon sind Paris Saint-Germain und der FC Liverpool. Bei beiden soll Buffon hoch im Kurs stehen. Der Italiener will den Traum vom Champions-League-Titel noch nicht aufgeben.

Aufreger 2: Kein Rücktritt im Nationalteam



Buffon hatte bereits vor Monaten seinen Rücktritt aus dem italienischen Nationalteam bekanntgegeben. Dann ließ er sich überreden, kehrte für zwei Spiele ins Tor zurück.

Nun ist wieder alles anders. Der offizielle Account des Verbands sorgte am Donnerstag mit einem Tweet für Aufsehen. Der neue Teamchef Roberto Mancini wurde zitiert: "Ich habe mit Buffon gesprochen. Er will weiterspielen. Wie jeder andere aktive Spieler, wird er in meinen Überlegungen eine Rolle spielen. Ich respektiere seinen Wunsch."

