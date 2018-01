Termine! Heimspiele des ÖFB-Teams stehen fest

Österreich kennt die beiden Gegner für die UEFA Nations League. Das ÖFB-Team bekommt es in Gruppe B3 mit Bosnien-Herzegowina und Nordirland zu tun. Damit hat die Mannschaft von Franco Foda eine durchaus lösbare Aufgabe zugelost bekommen.

Unangenehme Gegner wie Schweden oder die Türkei bleiben Österreich also erspart. Der Sieger der Gruppe steigt in die A-Liga auf, der Letzte steigt in den C-Pott ab. Die vier besten Teams der Liga B, die noch kein EM-Ticket haben, spielen zusätzlich um einen EM-Startplatz.

"Das sind zwei interessante Gegner. Nordirland hat eine super WM-Qualifikation gespielt. Bosnien hat mit Prosinecki einen neuen Trainer. Sie spielen immer attraktiven Fußball", schätzte ÖFB-Teamchef Franco Foda die Chancen ein. Der Deutsche verspricht: "Wir nehmen die Sache sehr ernst. Man kann sich ja auch so für die EM qualifizieren."

Termine fixiert



Bosnien-Herzegowina – Österreich

Dienstag, 11. September 2018, 20.45 Uhr



Österreich – Nordirland

Freitag, 12. Oktober 2018, 20.45 Uhr



Österreich – Bosnien-Herzegowina

Donnerstag, 15. November 2018, 20.45 Uhr



Nordirland – Österreich

Sonntag, 18. November 2018, 18.00 Uhr

Der Austragungsort der Heimspiele Österreichs steht derzeit noch nicht fest. Wegen der hohen Miete im Happel-Oval könnte das ÖFB-Team beispielsweise in das Klagenfurter Wörthersee Stadion ausweichen.



