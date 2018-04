Test-Hit gegen Brasilien in Rekordzeit ausverkauft

Den österreichischen Fußballfans steht ein echter Leckerbissen ins Haus. Am 10. Juni (16 Uhr) macht Brasilien zur WM-Generalprobe in Wien halt, bestreitet einen Test gegen das ÖFB-Team.

Sehr zur Freude der rot-weiß-roten Fußballfans. Das Testspiel gegen Neymar, Philippe Coutinho und Co. war am Freitag in Rekordzeit ausverkauft.

Bereits nach einer halben Stunde waren 30.000 Tickets abgesetzt. Am Nachmittag war der Test-Kracher dann komplett ausverkauft. Es sind nur noch Restkarten für Mitglieder des Fanclubs "Immer wieder Österreich" vorhanden.

Damit sind beide Testspiele im Juni vergriffen. Auch das Test-Duell gegen Deutschland in Klagenfurt (2. Juni) ist restlos ausverkauft.

(wem)