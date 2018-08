Test in England: Sehen die Coaches bald Rote Karte?

Fans haben solche Szenen schon oft gesehen: Ein Trainer ist mit den Szenen auf dem Feld nicht zufrieden und bekundet an der Seitenlinie lautstark seinen Unmut. Es folgt eine Diskussion mit dem Schiedsrichter. Konsequenz: Entweder es wird weitergespielt, oder der Coach wird auf die Tribüne verbannt. Die englische FA will nun neue Methoden ausprobieren.

Gelbe Karte, Rote Karte



Und zwar die gleichen Konsequenzen, mit denen auch die Spieler zu rechnen haben. Schlägt ein Coach über die Stränge, soll es in Zukunft die Möglichkeit geben, Gelbe und Rote Karten zu zeigen. Die Testphase beginnt diese Saison im FA-Cup und im Liga-Cup.

Was ist strafbar?



In der Premier League bleibt vorerst alles wie gehabt. Trainer werden bei Fehlverhalten weiterhin verbal ermahnt oder vom Feld geschickt. Gleichzeitig stellte die FA eine genaue Liste auf, bei welchen Handlungen in den Cup-Partien zukünftig eine Karte gezeigt werden kann: Kicken oder Werfen von Wasserflaschen, sarkastischer Beifall oder hämische Gesten in Richtung Schiedsrichter, das Betreten von dem Gegner vorbehaltenen technischen Zonen oder das Winken mit imaginären Gelben oder Roten Karten.

