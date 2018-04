Ex-Veilchen Thorsten Fink gab den Bayern einen Korb

Thorsten Fink musste Ende Februar nach fast drei Jahren die Wiener Austria verlassen. Anhaltende Erfolgslosigkeit, bedingt auch durch viele prominente Ausfälle, stieß der Führungsetage der Veilchen ebenso sauer auf, wie der, nach außen getragene, mangelnde Glaube an die Qualifikation für den Europacup.

Nun ist Fink auf der Suche nach einem neuen Posten, vertreibt sich die Zeit mit Auftritten als Experte bei Champions-League-Übertragungen von Sky.

Am Freitag sickerte durch, dass niemand Geringeres als der FC Bayern jüngst an die Tür des 50 Jährigen geklopft hatte. Fink sei für die Position des Amateur-Trainers in Frage gekommen.

Die U23 spielt derzeit in der Regionalliga, Deutschlands vierthöchster Spielklasse. Laut "Kicker" sagte Fink ab. Er könne sich ein Engagement in der vierten Liga derzeit nicht vorstellen.

(Heute Sport)