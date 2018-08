Tor & Assist! Fuchs lässt die Leicester-Fans jubeln

Christian Fuchs kämpft um seinen Stammplatz bei Premier-League-Klub Leicester. In den ersten drei Liga-Runden kam der Ex-ÖFB-Legionär nicht zum Einsatz. Doch im Liga-Cup hat er ein Leiberl – und zeigt eindrucksvoll, was er so drauf hat.

Traumtor

Im Zweitrunden-Duell mit dem FC Fleetwood sorgte der Linksverteidiger mit einem Traumtor für Aufsehen. Acht Minuten waren gespielt, als sich Fuchs ein Herz nahm und den Ball aus 22 Metern volley unter die Latte knallte. Doch damit hatte der 32-Jährige nicht genug. In der 39. Minute bereitete er das 2:0 durch Vicente Iborra vor. Am Ende setzten sich die "Foxes" souverän mit 4:0 durch.

