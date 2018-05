Fieser CL-Flitzer stiehlt Ronaldo sein Final-Tor

Cristiano Ronaldo hat gerade mit Real Madrid zum dritten Mal in Folge die Champions League gewonnen. Dennoch war CR7 nicht unbedingt in bester Feierlaune. Denn Gareth Bale stahl dem Portugiesen mit zwei Toren die Show, in der Nachspielzeit verhinderte sogar noch ein Flitzer einen Treffer.

Ronaldo wird das tor nicht gegönnt 😂😂 pic.twitter.com/TK98vRmkWp — MC Alien (@BeatzXO_) 26. Mai 2018

Die 93. Minute in Kiew läuft, es steht 3:1 für Real, Cristiano Ronaldo will unbedingt noch sein Tor im Finale. Doch dann stürmt plötzlich ein Fan auf das Feld und verhindert eine große Torchance. Damit geht CR7 im Endspiel leer aus, schon im Halbfinale gegen die Bayern war kein Ronaldo-Treffer zu bewundern.

Bis zum Semi-Finale hatte Ronaldo in jedem Spiel getroffen, Torschützenkönig wurde er mit 15 Treffern trotzdem.



(Heute Sport)