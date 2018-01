Torjäger Gartler hat beim LASK keine Zukunft mehr

In den Planungen des LASK spielt Stürmer Rene Gartler in der langfristigen Zukunft keine Rolle mehr.

Wie die "Krone" berichtet, wird der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert. Gartler muss damit im Sommer gehen. Der 32-Jährige hatte mit 21 Toren und sieben Assists wesentlichen Anteil am Aufstieg der Linzer in der Bundesliga. In der obersten Spielklasse fiel seine Bilanz im Herbst mit drei Toren in 17 Einsätzen sehr bescheiden aus.

Nun ist klar, dass die Zeit des Ex-Rapidlers, der 2015 zu den Athletikern wechselte, ein Ablaufdatum hat. "Der Trainer hat ihm aber zugesichert, dass er im Frühjahr die gleiche Chance wie alle anderen erhält", erklärt LASK-Berater Jürgen Werner.

Gartler selbst scheint die Entscheidung mit Fassung zu tragen. "Obwohl Rene gerne geblieben wäre, nahm er unsere Entscheidung total professionell auf und legt sich weiter voll ins Zeug", meint Werner.

