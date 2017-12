Tottenham-Stürmer Kane löscht alten Torrekord aus

Der Boxing Day in der Premier League begann mit einem Torfeuerwerk! Tottenham fertigte Southampton in der 20. Runde daheim mit 5:2 ab. Mann des Spiels: Harry Kane.

Der Spurs-Stürmer eröffnete die Partie mit einem Doppelpack (22., 39.) und legte in Minute 67 einen weiteren Treffer nach. Im Kalenderjahr 2017 hat der 24-Jährige damit 39 Liga-Tore erzielt – das gelang in Englands höchster Spielklasse zuvor keinem anderen Kicker.

Kane löste Alan Shearer als Rekordmann ab. Der schaffte vor 22 Jahren 36 Goals. "Du verdienst die Bestmarke, mach weiter so", gratulierte der ehemalige Top-Angreifer auf Twitter.

Kane ist zudem der erste Premier-League-Profi, der in einem Jahr sechs Liga-Triplepacks erzielen konnte.

Kane sogar besser als Messi

Mit insgesamt 56 Toren in allen Bewerben 2017 löste Kane außerdem Barcelona-Superstar Lionel Messi (54) als Europas Top-Torschützen des Jahres ab.

You’ve had a magnificent 2017 @HKane. You deserve to hold the record of most @premierleague goals in a calendar year. Well done and keep up the good work. 👏🏻🙋🏼‍♂️