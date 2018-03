Tragödie! Fußballer stirbt nach Schuss an die Brust

Der Fußballsport wurde von einer Tragödie erschüttert.

Bei der Drittliga-Partie NK Marsonia Slavonski Brod gegen NK Slavonija Pozega brach Bruno Boban in der 15. Minute bewusstlos zusammen. Kurz zuvor war er der 25-jährige aus kurzer Distanz an der Brust getroffen worden.

Sofort nach seinem Zusammenbruch kümmern sich Spieler beider Mannschaften um Boban. Der ist bewusstlos. Sanitäter versuchen ihn zu reanimieren. Leider ohne Erfolg. Noch auf dem Spielfeld wird der Tod des Kickers festgestellt. Die Todesursache ist noch unklar, Medien berichten von einem erlittenen Herzinfarkt.

Marsonia striker Bruno Boban, top scorer in the Croatian 3rd division, collapsed and died on the pitch today in a game against NK Slavonija.

He was 25 years old.

RIP pic.twitter.com/hUDbwE1O3r