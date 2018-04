Trainer-Duell! Klopp siegt und Guardiola fliegt

Mit einem 2:1-Auswärtssieg zog der FC Liverpool ins Halbfinale der Champions League ein. Bereits das Hinspiel hatte Liverpool mit 3:0 für sich entschieden.

Somit ging das vielbeachtete Trainer-Duell an Jürgen Klopp. Der deutsche Coach ist der einzige Trainer, gegen den Pep Guardiola eine negative Bilanz hat. Von 14 Duellen gingen acht an Klopp, fünf an den Katalanen, bei einem Remis.

"Weiter zu kommen, ist richtig speziell. Das ist so eine tolle Mannschaft. Sie haben wie verrückt Druck aufgebaut. Aber wir haben gewusst, dass ein Tor die Stimmung killen kann. Und so war es auch", jubelte der Deutsche nach dem Halbfinal-Einzug. Mit einer bärenstarken zweiten Halbzeit hatte Liverpool den frühen 0:1-Rückstand gedreht.

Dabei musste Klopp in der zweiten Spielhälfte auf seinen Widerpart verzichten. Guardiola kritisierte Referee Antonio Lahoz, nachdem der ein City-Tor richtigerweise wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben hatte (43.). So flog der Coach mit dem Halbzeitpfiff auf die Tribüne.

"Ich hab das im ersten Moment gar nicht mitbekommen. Aber ich hatte wenig Grund, mich aufzuregen", so Klopp. Guardiola setzte seine Kritik auch nach dem Schlusspfiff fort. "Es macht einen großen Unterschied, ob man mit 1:0 oder 2:0 in die Pause geht. Trotzdem möchte ich Liverpool gratulieren." Und auch "Angstgegner" Jürgen Klopp.

(wem)