Trainer-Sensation: Herzog im Sommer zu Rapid?

Wie geht es bei Rapid auf der Trainerposition weiter? Diese Frage sollte seit Wochen geklärt sein, doch bis jetzt gibt es weiterhin keine Antwort. Das rührt natürlich die Spekulationen.

Umfrage Soll Goran Djuricin Rapid-Trainer bleiben? Ja, er ist genau der richtige Mann für diesen Job.

Nein, unter Djuricin ist keine Entwicklung zu sehen.

Egal, mit diesen Spielern ist sowieso nicht mehr drin.

Im Fokus: Andreas Herzog! Das grün-weiße Urgestein soll laut Spox-Informationen gute Karten haben, im Sommer bei den Hütteldorfern zu übernehmen. Als sein Co-Trainer soll Thomas Hickersberger bleiben. Treibende Kraft hinter der Trainer-Sensation soll Josef Hickersberger, seit Februar Mitglied im Rapid-Beirat und Berater von Präsident Michael Krammer, sein.

Herzog-Absage an den WAC

Zuletzt war Herzog als Nachfolger von Heimo Pfeifenberger beim WAC hoch gehandelt worden. Nach einem Treffen mit Klub-Boss Dietmar Riegler und positiven Signalen sagte Österreichs Rekordteamspieler ab. War da bereits Rapid im Hinterkopf?

Rapid im Vertragspoker

Ebenso gibt es bei Rapid keine Klarheit. Sport-Boss Fredy Bickel hatte noch im Dezember betont, eine baldige Vertragsverlängerung mit Coach Goran Djuricin anzustreben. Bis dato ist nichts passiert. "Rapid wartet ab, das ist auch okay für mich. Ich bin mit Fredy in ständigem Kontakt. Es gehören mal zwei, drei Siege her", sagte der Rapid-Coach zu Heute.

"Tatsache ist, dass es bis dahin nur mit Goran Djuricin Gespräche über ein Engagement als Trainer ab Sommer gegeben hat. Sollten solche Verhandlungen notwendig werden, schließe ich keinen Trainer aus und sage nicht, dass Andi Herzog kein Thema ist", so Bickel zu Spox. Ein Dementi sieht anders aus...

(Heute Sport)