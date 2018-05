Liga abgebrochen! Trainer prügelt auf den Schiri ein

Hässliche Szenen in Äthiopien! Ärger mit der Leistung der Schiedsrichter ist wohl so alt wie der Fußball selbst. Im Spiel zwischen Defence Force SC und Welwalo Adigrat University eskalierte der wilde Protest der Spieler und Betreuer aber dermaßen, dass sogar die Meisterschaft in der Folge unterbrochen werden musste.

Wie oben im Video zu sehen ist, gab der Schiri einen umstrittenen Treffer der Hausherren, worauf die Gäste völlig ausrasteten. Die Aktion gipfelte in einer Prügel-Attacke am Spielleiter.

Der Referee flüchtet zunächst noch vor den wütenden Kickern. Ausgerechnet der Trainer soll es laut "BBC"-Informationen gewesen sein, der ihn dann zu fassen bekam und wild auf ihn einschlug.

Der äthiopische Verband reagierte sofort und ri­go­ros. Die Meisterschaft wurde abgebrochen.

(Heute Sport)