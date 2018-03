Trainer von Messi schockt: "Lionel hat Waffe an Kopf"

Argentiniens Nationaltrainer Jorge Sampaoli hat mit dramatischen Formulierungen die enorme Erwartungshaltung an Barcelona-Superstar Lionel Messi beschrieben. "Messi wird eine Waffe an den Kopf gehalten, die Weltmeisterschaft heißt. Und wenn er die WM nicht gewinnt, wird ihn die Waffe umbringen", schreibt der 58-Jährige in seinem Buch, das im April erscheint. Die argentinische Zeitung "Clarin" veröffentlicht vorab nun Auszüge.

Ohne Titel mit Argentinien ungekrönt

Der Druck auf Messi in seiner Heimat ist unermesslich, da der fünffache Weltfußballer seine Nationalteam-Karriere bisher nicht mit einem Titel krönen konnte. Zwar führte er die "Albiceleste" 2014 ins WM-Finale gegen Deutschland sowie zweimal hintereinander ins Endspiel um die "Copa America" – eine Trophäe konnte er mit den Argentiniern aber noch nicht in die Luft stemmen.

"Messi kann sein Talent gar nicht genießen"

Laut Sampaoli setzt dies dem 30-Jährigen zu: "Dieses ganze Negative rund um den internationalen Fußall schadet ihm. Das Ergebnis davon ist, dass er sein Talent gar nicht genießen kann." Um Messi auf dem Spielfeld zu helfen, stattet der Trainer seinen Superstar mit allen Freiheiten aus: "Leo muss so spielen, wie er es für seinen Klub tut. Ihn in ein anderes System zu pressen, wäre verrückt."



"Ich trainiere den Besten der Geschichte"

Trotz der hohen Erwartungshaltung genießt Sampaoli die Zusammenarbeit mit Messi: "Ich fühle im Moment, dass ich den besten Spieler der Geschichte trainiere. Er spielt seit zehn Jahren auf dem höchsten Niveau.“



(Heute Sport)