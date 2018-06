Traum-Tor! Neymar feiert Bilderbuch-Comeback

Ganze 23 Minuten brauchte Neymar, und dann sprachen bei einem Spiel von Brasilien alle wieder einmal nur über ihn. Der 26-Jährige meldete sich im Testspiel gegen WM-Teilnehmer Kroatien nach 70 Tagen Verletzungspause prompt mit einem Traumtor zurück!

Der Edeltechniker zog in der 69. Minute, 23 Minuten nach seiner Einwechslung, im vollen Tempo von links in den Strafraum, ließ drei Gegenspieler aussteigen, ehe er den Ball mit einem fulminanten Schuss unter die Latte hämmerte. Ein echtes Traumtor der Marke Neymar, in den sozialen Netzwerken brandete sofort Riesenjubel auf.

Das 2:0 durch Firmino unmittelbar für Abpfiff war noch eine nette Draufgabe. Für Österreichs Teamkicker rund um Abwehr-Boss Sebastian Prödl ist somit klar: Am Samstag kommt mit dem Test gegen Brasilien im Wiener Ernst-Happel-Stadion Schwerstarbeit auf sie zu. Aber wer den amtierenden Weltmeister besiegt hat, der muss auch den Rekord-Weltmeister nicht fürchten – Neymar hin oder her...

Brazil's all-time leading goalscorers:



Pele - 77

Ronaldo - 62

Romario - 55

Neymar - 54*



Some list. pic.twitter.com/GGzZZiAD8P — bet365 (@bet365) 3. Juni 2018

(red.)