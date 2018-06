Traumtor! Hier zwirbelt Dembele den Ball ins Eck

Italien ist nicht bei der WM. Das steht schon seit Monaten fest, ganz fassen können es die stolzen Südeuropäer noch nicht. Das Testspiel gegen Frankreich war für die Nation ein Prestigeprojekt. Es gilt, den Ruf der Squadra Azzurra wieder aufzubauen.

Am Freitag setzte es stattdessen die nächste Niederlage. WM-Mitfavorit Frankreich besiegte die Italiener in Nizza mit 3:1. Durch Tore von Samuel Umtiti und Antoine Griezmann gerieten die Gäste schnell in Rückstand. Leonardo Bonucci schaffte noch den Anschlusstreffer, ehe Ousmane Dembele für den Schlusspunkt sorgte.

Dem jungen Barca-Angreifer fiel vor dem Strafraum der Ball vor die Füße. Mit einer unnachahmlichen Leichtigkeit streichelte er den Ball – oben im Video zu sehen – am Verteidiger vorbei ins Kreuzeck. Italien-Keeper Salvatore Sirigu war machtlos.

