Traumtor wie Ronaldo? Journalist bricht sich Bein

Es sieht so einfach aus! Cristiano Ronaldo verzückte die Fußballwelt im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Juventus Turin mit einem Fallrückzieher-Traumtor. So zu treffen, gelingt nur den wenigsten.



Der argentinische Journalist Manuel Sanchez wollte sich mit dem portugiesischen Superstar messen. Doch das ging gehörig schief, obwohl er sich extra eine Matratze auf den Boden gelegt hatte. Beim Versuch des Kunstschusses landete der Reporter unglücklich am Boden. Dabei brach sich Sanchez das Bein.

Sofort musste die Rettung herbeigerufen werden. Sanchez selbst stellte später eine Instagram-Story online, die sein eingegipstes Bein zeigt. Da muss er wohl noch viel üben...



(wem)