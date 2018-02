Tribünen-Sturz! Schalke-Fan kämpft um sein Leben

Das tragische Unglück zog sich im Sitzplatzbereich F4 der Leverkusner Arena direkt neben dem Schalke-Fanblock zu. Zwei Anhänger der Königsblauen stürzten Mitte der ersten Halbzeit auf einer Treppe hinunter in den Block. Einer von ihnen prallte dabei mit dem Kopf gegen ein hüfthohes Tor am Treppenende, er zog sich eine schwere Gesichtsverletzung zu und schwebt in Lebensgefahr.

Ein Riesen-Schock für alle Stadionbesucher, die Zeugen des tragischen Unglücks wurden. Noch an Ort und Stelle wurde der Fan von Notärzten erstversorgt, aus Respekt vor dem Schwerverletzten stellten die Supporter beider Teams ihre Gesänge ein. In der Pause wurde der verunglückte Anhänger mit einer Trage abtransportiert und ins Krankenhaus gebracht.

„Der Zustand ist kritisch", erklärte Schalke-Manager Christian Heidel. "Wir hoffen, dass er schnell wieder gesund wird.“

Leider kam es während der ersten Halbzeit zum einem Unfall, bei dem zwei #S04-Fans verletzt worden sind. Einer der beiden hat sich dabei schwer verletzt. Wir drücken ihm besonders die Daumen und hoffen, dass alles gut wird. 🙏 #B04S04 pic.twitter.com/5JuSCwcva9 — FC Schalke 04 (@s04) 25. Februar 2018

(red.)