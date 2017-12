Trikot-Patzer: West Ham schreibt Arnautovic falsch

Marko Arnautovic kann derzeit nicht gut auf seinen Arbeitgeber zu sprechen sein. Mit einem Doppelpack drehte der ÖFB-Legionär West Hams 1:2-Rückstand gegen Bournemouth in eine 3:2-Führung, trotzdem reichte es am Ende nicht zum Sieg. Noch schlimmer: Die "Hammers" gaben ihm ein Trikot, auf dem sein Name falsch geschrieben war.

Falscher Buchstabe



"Arnoutovic" stand über der gewohnten Rückennummer 7 zu lesen. Da hat sich wohl ein "o" anstatt eines "a" eingeschlichen. Vielleicht war das der Grund für die Anlaufschwierigkeiten von "Arnie" in der Partie. Tatsache ist jedenfalls, dass er bis zur 81. Minute brauchte, um sich in Szene zu setzen. Dann aber stark mit dem Tor zum 1:0. Acht Minuten später legte er seinen zweiten Treffer nach – 3:2 für West Ham. Zum Sieg reichte es aber nicht, weil nur eine Minute später Bournemouths Wilson für das 3:3 sorgte.

Starke Torserie



Ein kleiner Trost für Arnautovic ist die Torserie, die er mit dem fünften Treffer in den vergangenen fünf Spielen fortsetzte. Fix ist, dass sich West Ham mit dem Trikot-Patzer schon während der Partie zur Lachnummer im Netz machte.

Incredible performance from Marko Arnoutovic!!



Classic West Ham!



Two goals for a player they can't spell correctly!



😂 😂 😂



Via @UberWestHam pic.twitter.com/HZ3vVWatqH — 101 Great Goals (@101greatgoals) 26. Dezember 2017

