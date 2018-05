Klopp feierte Pleite bis 6 Uhr mit Punk-Star weg

Zwei Mal deutscher Meister, ein Mal DFB-Pokalsieger – aber auf internationaler Ebene ist Jürgen Klopp weiter ohne Titel. Mit Liverpool verlor der Coach das Champions-League-Finale gegen Real Madrid mit 1:3. Doch die Enttäuschung war schnell verflogen. Nach Schlusspfiff feierte der 50-Jährige mit einem Punk-Superstar – und zeigte dabei sogar Talent als Komponist.

Campino spendet Trost



Kein anderer als Tote-Hosen-Leadsänger Campino tröstete Klopp persönlich über das Final-Drama hinweg. Und was könnte besser helfen als eine Gesangstherapie? Die deutsche Punk-Band postete auf Instagram ein Video, auf dem Klopp mit Campino und Moderator Johannes B. Kerner um 6 Uhr morgens (!) ein Lied singt: "We saw the European cup, Madrid had all the f'***ing luck. We swear, we keep on being cool, we bring it back to Liverpool." Übersetzt: "Wir haben den Europacup gesehen, Madrid hatte das ganze Glück gepachtet. Wir schwören euch, dass wir cool bleiben und ihn zurück nach Liverpool bringen."

Klopp und Campino schienen im Morgengrauen eine kreative Phase gehabt zu haben. Denn wenig später posteten die Toten Hosen erneut ein Video, diesmal mit einem Lied auf deutsch: "Wir haben den Henkelpott gesehen, es war so wunder-wunderschön. Er musste leider nach Madrid, wir holen ihn nächstes Jahr zurück."

(heute.at)