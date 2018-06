Trotz Hoeneß-Machtwort: Real will Lewandowski

Erst kürzlich hat Bayern-Präsident Uli Hoeneß (66) einen Wechsel von Star-Stürmer Robert Lewandowski ausgeschlossen. Doch Real Madrid will nicht locker lassen.

Hoeneß mit Machtwort

"Robert wird nicht verkauft und spielt nächste Saison bei uns. Dazu ist alles gesagt worden", so Hoeneß. Eine klare Ansage also. Die Königlichen scheint dies jedoch nicht zu beeindrucken.

Lewandowski will weg

Ein Wechsel scheint dennoch wahrscheinlich. Denn der 29-Jährige will weg von Bayern München. Das hatte sein Berater Pini Zahavi (74) der "Bild" mitgeteilt. "Robert fühlt, dass er eine Veränderung und eine neue Herausforderung braucht."

Das Interesse an Lewandowski ist hoch. Neben Real sollen auch Manchester United, Paris Saint-Germain und der FC Chelsea am Polen dran sein. Wer das Rennen um den 29-Jährigen am Ende machen wird, ist noch offen.

Erneute Offensive geplant

Nicht einmal zwei Wochen nach dem überraschenden Abgang von Trainer Zinedine Zidane (45) hat man in Madrid wieder das Augenmerk auf mögliche Transfers gerichtet. Laut "Bild" ist Reals Klub-Boss Florentino Perez dabei, ein erneutes Angebot für Lewandowski vorzubereiten. Allerdings will man noch die bevorstehende WM in Russland abwarten.

(mpa)