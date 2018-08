Trotz Horror-Serie! United will mit De Gea verlängern

Mit 27 Jahren genießt der Spanier David de Gea den Ruf als einer der weltbesten Torhüter. Wirft man einen Blick auf seine jüngste Bilanz, kommen daran aber starke Zweifel auf.

Seine jüngste Ausbeute ist schlicht desaströs. Von 14 Schüssen auf sein Tor musste die Nummer eins von Manchester United und Spanien ganze zehn in sein Tor lassen. Bei der blamablen 2:3-Pleite seiner "Red Devils" gegen Brighton waren zuletzt sogar alle drei Torschüsse des Gegners drin. Seine Horror-Bilanz fing bereits der WM in Russland an, als er von sieben Torschüssen gleich sechs passieren lassen musste.

Zu De Geas Ehrenrettung sei aber erwähnt, dass er bei den allermeisten der letzten Gegentreffer schlicht machtlos war. Das sieht wohl auch United so – anders lässt sich das Vorhaben, De Geas Vertrag über 2019 hinaus zu verlängern, nicht erklären. Eine Gehaltserhöhung kann sich der 1,92-Meter-Hüne aber abschminken. Er wird sich weiterhin mit mickrigen 223.000 Euro pro Woche zufrieden geben müssen...

