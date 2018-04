Tuchel unterschreibt Zwei-Jahres-Vertrag in Paris

Thomas Tuchel hat einen Zweijahres-Vertrag bei Paris St. Germain unterschreiben – das vermeldet das Online-Portal "Sportbuzzer" exklusiv.

Der 44-Jährige wird somit künftig das Training der Millionen-Truppe rund um Neymar leiten. Ob er mit den überlebensgr0ßen Egos der Superstars umgehen kann, wird sich zeigen. Er tritt in der französischen Hauptstadt die Nachfolge von Unai Emery an, erklärtes Ziel der Scheich-Elf ist der Gewinn der Champions League.

Der ehemalige Dortmund-Trainer Tuchel soll in Paris die Option auf ein weiteres Jahr haben, in den Verhandlungen wusste er unter anderem mit seinem fließenden Französisch zu überzeugen. Klubs wie Arsenal oder Chelsea waren ebenfalls hinter seinen Diensten her – doch die schauen jetzt durch die Finger.

(red.)