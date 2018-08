Türkei-Team läuft mit Özil auf der Brust ins Stadion

Kein Ende der Diskussionen um Mesut Özil! Der Deutsche mit türkischen Wurzeln fühlte sich nach dem WM-Aus vom DFB rassistisch diskriminiert. Stein des Anstoßes war Kritik an einem Foto, das er mit Türkei-Machthaber Recep Tayyip Erdogan veröffentlicht hatte. In Deutschland sorgte die Abrechnung für heftige Diskussionen, ebenso in der Türkei. Dort lässt jetzt ein Fußball-Team mit einer kuriosen Aktion aufhorchen.

Nämlich Erstligist Malatyaspor. Im Test gegen Gaziantep liefen die Spieler mit T-Shirts auf, die das Gesicht von Özil zeigten. Auf den Shirts stand geschrieben: "Wir sind alle bei dir. Nein zu Rassismus." Im Spiel hatten die Profis natürlich reguläre Trikots an, am Ende konnten sie über einen 2:1-Sieg jubeln. Bilder von der T-Shirts-Aktion stellte der Klub auf Twitter, wo bereits eifrig über die Aktion diskutiert wird.

