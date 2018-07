Turin flippt aus! Ronaldo bei Juventus eingetroffen

Erwartet wurde er von seinen Fans schon lange, jetzt ist er endlich eingetroffen. Nach Urlauben in Griechenland und auf Ibiza landete Cristiano Ronaldo mit seiner Familie in Turin. Am Montag soll er bei Juventus ins Mannschaftstraining einsteigen. Die ganze Stadt ist euphorisch – und der Serie-A-Klub kann mit dem Superstar jetzt richtig viel Geld verdienen.

Superstar gelandet



Um genau 19.25 Uhr setzte der Privatjet am Flughafen aus. Ronaldo stieg cool mit Sonnenbrille aus, führte an der Hand eines seiner Kinder. Im Schlepptau hatte er seine ganze Familie, in einer Wagen-Kolonne ging es ab zur neuen Heimat. Hunderte Juventus-Fans beklatschten "CR7" bei seiner Ankunft am Flughafen. Am Montag wird der Rummel noch größer sein, da ist Ronaldo zum ersten Mal am Trainingsgelände zu bestaunen.

Dorf abgeriegelt



Immerhin hat die "Alte Dame" an Real Madrid 112 Millionen Euro für den Portugiesen gezahlt. Die unmittelbaren Auswirkungen für Juve: 4,7 Millionen mehr Follower auf Instagram. Am Montag steigt die Zahl sicher noch, da bestreitet Ronaldo mit Dybala, Higuain, Cuadrado, Betancur und Douglas Costa eine Fitness-Einheit. Richtig ernst wird es am übernächsten Sonntag. Für den 12. August ist ein Testspiel gegen ein B-Team im 4.000-Einwohner-Ort Villar Perosa geplant. Das Match ist schon lange ausverkauft. Die Straßen werden gesperrt, der öffentliche Verkehr eingeschränkt. Camper, Lieferwagen, Lkw und Krankenwagen dürfen im Ortsgebiet nicht parken oder anhalten.

Viel Geld



Das erste Pflichtspiel steht für Ronaldo am 18. oder 19. August auf dem Programm. Beim Liga-Auftakt ist Chievo Verona der Gegner. Auch hier sind volle Tribünen gewiss – obwohl Ronaldo die Ticketpreise nach oben treibt. Serie-A-Rivale Parma erhöhte die Preise für die Spiele gegen Juventus um 648 Prozent auf 187 Euro (Nordkurve). Zum Vergleich: Eine Dauerkarte für die ganze Saison kostet bei Parma 190 Euro, für ein einzelnes Ligaspiel zahlt man normalerweise 25 Euro. Juventus selbst erhöhte die Abo-Preise um 30 Prozent, verkaufte 29.300 Dauerkarten. 95 Prozent der Vorjahres-Abos wurden erneuert.

