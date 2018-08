Umbruch! Jogi Löw sägt DFB-Star gnadenlos ab

Mit dem Duell gegen Weltmeister Frankreich startet Deutschland am 6. September in den Umbruch nach dem Versagen bei der WM 2018. Der erste Kader nach der Blamage in Russland brachte einige Überraschungen im DFB-Team.

"Viele unserer Spieler können einfach mehr. Jetzt gilt es auch für den Neubeginn eine Mischung zu finden aus Erfahrung und jungen, hungrigen Kickern", erklärte Teamchef Jogi Löw.

Es werden drei Neulinge im DFB-Team dabei sein: Thilo Kehrer, Kai Havertz und Nico Schulz. Auch wieder mit dabei ist Manchester-City-Star Leroy Sané.

Ein Opfer des Umbruchs scheint Juventus-Star Sami Khedira zu sein. Der Mittelfeld-Spieler wurde von Löw nicht berücksichtigt: "Ich habe ihm gesagt, dass ich Raum und Platz für Änderungen auf der Position schaffen möchte."

"Wir nehmen die Nations League sehr ernst. Wir spielen gegen den amtierenden Weltmeister und gegen Holland. Wir wollen jetzt unseren Worten Taten folgen lassen", so der DFB-Teamchef.

