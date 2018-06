Coach will Arnautovic! Für Unsumme nach Liverpool?

Marko Arnautovic spielte sich in der abgelaufenen Saison bei West Ham United ins Rampenlicht. Während das Team gerade noch am Abstieg vorbeischrammte, brillierte der ÖFB-Star als einziger Individualist und spielte sich so in die Notizblöcke vieler Top-Scouts.

Zuletzt wurde publik, dass Manchester United am 29-Jährigen dran sein soll. Star-Coach Jose Mourinho war beim Ländertest zwischen Österreich und Russland sogar in Innsbruck. Er sah Arnautovic' Glanzvorstellung live – auch seinen Assist zum 1:0-Endstand von Alessandro Schöpf.

Everton will Arnautovic



Nach seinem 70 Ländermatch in Rot-Weiß-Rot schaltet sich der nächste Premier-League-Klub ins Wettzerren um den Angreifer ein. Auch Everton soll bereit sein, die kolportierten 57 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen.

Diese Stars fahren nicht zur WM!

Der neue Trainer des Klubs aus Liverpool, Marco Silva, soll sich Arnautovic ausdrücklich gewünscht haben. Am Geld sollte es nicht scheitern. Der Klub gab in den vergangenen Jahren Unsummen für Spieler aus, von denen viele nicht an Arnautovic in seiner derzeitigen Form heranreichen.

Die Entscheidung von Ex-Trainer David Moyes, Arnautovic bei West Ham zur Sturmspitze umzufunktionieren, erwies sich als Goldgriff. Seitdem lehrt er den Gegnern auf der Insel das Fürchten. Kein Spieler der unteren Tabellenhälfte sammelte mehr Scorerpunkte als er (elf Tore, sechs Assists). Als Lohn winkt nun der Sprung zu einem Top-Klub.

Zunächst stehen die verbleibenden Länderspiele gegen Deutschland (Sa, 18 Uhr in Klagenfurt) und Brasilien (10. Juni in Wien) auf dem Programm. Wegen eines Schlags auf das Schienbein musste er aber das Abschlusstraining abbrechen. Sein Einsatz gegen die DFB-Elf wackelt.

Die Superstars der Fußball-WM 2018

(Heute Sport)