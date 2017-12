United-Spieler geschockt, Lukaku vom Platz getragen

In der Anfangsphase hatte Starstürmer Romelu Lukaku für Manchester United noch die Führung am Kopf. Aus kurzer Distanz vergab er die große Chance auf das 1:0 im Premier-League-Heimspiel gegen Southampton.

Wenig später stand das Haupt des Belgiers wieder im Mittelpunkt. Bei einem Luftzweikampf kollidierte Lukaku mit Gegenspieler Wesley Hoedt, wurde am Hinterkopf getroffen. Lukaku sackte zu Boden, blieb regungslos liegen.

Seine Mitspieler standen besorgt daneben, als er auf die Tage gehievt und anschließend vom Feld getragen wurde. Lukaku wurde lange behandelt, schien ansprechbar zu sein.

Wichtiges Update: Erste Entwarnung!



Aus dem Old Trafford ist zu vernehmen, dass Lukaku wohl ein Besuch im Spital erspart bleibt. Somit können Fans erstmal durchatmen, es dürfte sich um keine schwere Verletzung handeln.



Torloses Remis gegen Southampton



Ohne Lukaku fehlten United im Angriff die Ideen. Die Red Devils präsentierten sich vor dem eigenen Publikum zahnlos. Southampton beschränkte sich weitgehend aufs Verteidigen, kam in Person von James Ward-Prowse aber sogar zur großen Chance auf den Sieg.

Manchester trauert einem nichtgegebenen Elfmeter nach. Rashford wurde zu Fall gebracht, der Pfiff blieb aus. Das Spiel endete mit einem torlosen Remis. Dadurch fällt United in der Tabelle auf Rang drei zurück. Chelsea feierte am Nachmittag einen furiosen 5:0-Sieg über Stoke, zog an Manchester vorbei und hat nun einen Punkt Vorsprung. Uniteds Rückstand auf Leader und Stadtrivalen City beträgt 14 Punkte, mit einem Spiel mehr.

Hier die Lukaku-Verletzung im Video:





(SeK)