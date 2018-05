United-Star macht sich mit Teppich-Abflug zum Depp

"The same procedure as every year", tönt es an Silvester kurz vor Mitternacht aus der Flimmerkiste. Wer kennt sie nicht, die berühmten Szenen aus "Dinner for One", in denen der Butler von Miss Sophie wieder und wieder über den Kopf des Tigerfells stolpert.

Im Saisonfinish der Premier League outet sich Manchester-United-Verteidiger Phil Jones als Fan und interpretiert den Sketch neu.

Im Zweikampf mit ÖFB-Star Marko Arnautovic fädelt er neben der Seitenlinie bei einer grünen Filz-Auflage ein und fällt wie ein Sack Mehl auf die Nase.

Das Netz feiert den Tollpatsch für seine ungeschickte Einlage. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Engländer zur Lachnummer macht. Seine verzerrten Gesichtsausdrücke in Standbildern von Luftzweikämpfen erinnern an die missglückte Ronaldo-Skulptur.

Manchester United in the Premier League this season:



With Phil Jones:



Games: 23

Clean sheets: 15



Without Phil Jones:



Games: 14

Clean sheets: 3 pic.twitter.com/qaCD1BPGYy — MobileBet (@MobileBetUK) 10. Mai 2018

This sculpture of Cristiano Ronaldo is a great representation of how you look when you accidentally open the selfie camera on your phone pic.twitter.com/H8jjPeGwN3 — Josh Billinson (@jbillinson) 29. März 2017

Auch seine Verteidigungs-Aktionen wirken das eine oder andere Mal etwas ungelenk. Ein Zlatan Ibrahimovic ist er keiner. Zumindest brachte ihm sein brachialer Laufstil seine eigene Fangemeinde ein. Mit seinen hölzernen Bewegungsabläufen bietet er auf 1,8 Metern Körpergröße immerhin eine fleischgewordene Projektionsfläche für den durchschnittlichen Couch-Potato.

(SeK)