United kommt in Sevilla nicht über ein 0:0 hinaus

Im Achtelfinale der Königsklasse musste sich Manchester United im Hinspiel beim FC Sevilla mit einem 0:0-Unentschieden begnügen.

Die „Red Devils“ setzten dabei unter Coach Jose Mourinho einmal mehr auf eine äußerst defensive Taktik. Das Spiel bestimmten die Hausherren, Ex-City-Legionär Navas klopfte in der 17. Minute ein erstes Mal am Tor von United-Keeper De Gea an. Nach 25 Minuten tauchten die Gäste gefährlich vor dem Tor der Andalusier auf, doch Lukaku vergab aus aussichtsreicher Position. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff bewahrte De Gea mit einer Wahnsinnsparade aus kurzer Distanz seine Elf vor dem Rückstand.



In Hälfte zwei änderte sich nichts am Spielgeschehen. Sevilla drückte, während United nur reagierte. Doch Lenglet (64.) ließ eine gute Kopfballchance aus, Sarabia köpfte wenig später knapp über das Tor (73.). In der 83. Minute drehte dann plötzlich Lukaku zum Torjubel ab – doch der Treffer zählte nicht, der Belgier hatte den Ball zuvor mit dem Arm berührt. Und so blieb es am Ende beim 0:0-Unentschieden.



Donezk dreht Rückstand in 2:1-Sieg

Im zweiten Spiel des Abends rang Schachtar Donezk der Roma bei knackigen minus elf Grad Außentemperatur einen 2:1-Sieg ab. Cengiz Ünder schoss die Italiener zunächst mit 1:0 in Front (41.), doch sieben Minuten nach der Pause glich Ferreyra zum 1:1 aus. In der 71. Minute trat Fred zum Freistoß für die Ukrainer an und zirkelte den Ball perfekt zum 2:1-Sieg ins Kreuzeck.



Die Rückspiele steigen am Dienstag, dem 13. März.



(red.)