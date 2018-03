Unterhosen-Neymar pumpt für sein Comeback

Brasilien-Superstar Neymar schuftet mit Hochdruck an seinem Comeback. Der 26-Jährige will unbedingt zur Fußball-WM nach Russland, dafür pumpt der PSG-Kicker schon fleißig in seinem Fitness-Studio.

Die Operation nach seinem Haarriss im Mittelfußknochen ist gut verlaufen, der Fuß wird mit einer Schraube stabilisiert. Gegen Marseille passierte die Verletzung Ende Februar, nun richtet der Brasilianer den Fokus nach vorne.

Nur bekleidet mit einer modischen Unterhose pumpt sich Neymar in seiner Kraftkammer schon für sein Comeback fit.

