Verletzten-Update! Bayern haben Personalsorgen

Schaffen die Bayern noch den Einzug ins Champions-League-Finale? Fest steht: Leicht wird es nicht. Kommenden Dienstag müssen die Münchner im Halbfinal-Rückspiel bei Real ein 1:2 aufholen. Vor dem Hit in Madrid gibt es noch dazu Personalprobleme. Die Deutschen liefern nun ein Update.

Saison-Aus für Boateng



Fest steht schon jetzt, dass Jerome Boateng für die Partie ausfällt. Der Innenverteidiger erlitt eine "strukturelle Verletzung der Adduktoren-Muskulatur im linken Oberschenkel." Wie lange Boateng genau ausfällt, ist nicht bekannt. Fix ist eine Zwangspause von vier bis sechs Wochen. Wackelt damit auch der WM-Einsatz? "Jetzt heißt es kämpfen, um in Russland dabei zu sein. Dafür werde ich alles geben", meint er.

Robben, Martinez, Alaba



Darüber hinaus gibt es zwei weitere Spieler, denen eine Zuschauer-Rolle droht. Arjen Robben musste im Heimspiel gegen Real wegen "durch eine Fehlsteuerung ausgelöste Beschwerden in der Muskulatur des linken Oberschenkels" ausgetauscht werden. Bei Javi Martinez gibt es Entwarnung. Er laboriert an einer Schädelprellung – zwei Tage Trainingspause. Und wie steht es mit David Alaba? Zum ÖFB-Legionär hüllen sich die Bayern in Schweigen. Ein Einsatz im Rückspiel gegen Real ist damit völlig offen.

(heute.at)