Usain Bolt startet in seine Fußballer-Karriere

Jetzt will es Usain Bolt wirklich wissen. Der jamaikanische Sprint-Superstar ist am Samstag in Sydney angekommen, startet bei den Central Coast Mariners in seine Fußballkarriere. Zuvor absolvierte der 31-Jährige bereits Probetrainings unter Peter Stöger bei Borussia Dortmund, in Norwegen und Südafrika.

"Das hier ist echt. Ich gebe mein Bestes, werde der Welt zeigen, was ich drauf habe", erklärte Bolt bei seiner Ankunft am Flughafen von Sydney, hatte dabei einen Schal seines neuen Klubs um den Hals. Dutzende Journalisten und Fans empfingen den Jamaikaner.

Am Dienstag bestreitet der Jamaikaner dann sein erstes Training. Bolt wird für unbestimmte Zeit mittrainieren. "Ich bin den Mariners dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben haben." Die neue A-League-Saison beginnt Ende Oktober. Bis dahin hat Bolt die Chance, den australischen Klub von seinem Können zu überzeugen. Dann winkt ein Profi-Vertrag.

Der Klub hatte bereits angekündigt, dass der Weltrekordhalter über 100 Meter, 200 Meter und die 4 x 100 Meter-Staffel keine Extrawürste "down unter" erhält. "Das will er auch so. Er ist aus den richtigen Gründen hier, es geht um seinen Weg im Fußball", so Klub-Boss Schaun Mielekamp. Der Klub muss lediglich die Trainings auf größere Plätze verlegen, weil mit einem Fan-Ansturm gerechnet wird.

(Heute Sport)