Verdient Alar bei Rapid weniger als bei Sturm?

Deni Alar ist zurück bei Rapid! Der Transfer des Steirers erregte Aufsehen und auch Unmut in der Bundesliga. Vor allem Sturm-Sportdirektor Günter Kreissl ist sauer. Er wirft Rapid vor, Alar mit Geld erschlagen zu haben. Fredy Bickel kontert.

"Ich wehre mich dagegen, dass wir Alar mit Geld erschlagen. Ich kenne auch das letzte Angebot, das Sturm Deni unterbreitet hat. Ich weiß, wer höher gewesen ist. Das lasse ich so im Raum stehen", sagt Bickel in der Krone. Verdient Alar also weniger als bei Sturm?

Sturm soll bereit gewesen sein Alar eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre anzubieten, bei Rapid bekam der 28-Jährige einen Kontrakt über vier Jahre. Nachdem sich Rapid-Präsident Michael Krammer persönlich um Alar bemühte, war die Entscheidung über die Rückkehr gefallen.





