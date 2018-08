Verkehrschaos am Sonntag? 24. August 2018 09:53; Akt: 24.08.2018 09:55 Print

Straßen wegen Rapid-Schlager in Wien gesperrt

Der SK Rapid empfängt am Sonntag in Wien Wacker Innsbruck. Welche Straßen am Nachmittag gesperrt sein werden.